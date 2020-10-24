قافلة لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجون جمصة

وجهت وزارة الداخلية قافلة طبية من أطباء القطاع بالإشتراك مع إدارة الطب الوقائى والتنسيق مع وزارة الصحة إستهدفت (منطقة سجون جمصة)، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء فى إطار الإجراءات الإحترازية الدورية المتبعة للوقاية من الأمراض.يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية بشقيها الوقائى والعلاجى.