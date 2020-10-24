الزراعة: فتح أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية أمام الموالح المصرية

قال أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنه تم فتح أسواق البرازيل والأرجنتين في أمريكا الجنوبية أمام الموالح المصرية، وتم فتح أسواق كندا في أمريكا الشمالية أمام العديد من الخضر.وأشار في تصريحات للدستور، إلى أن جميع الأسواق الأفريقية ودول حوض النيل مفتوحة أمام الصادرات الزراعية المصرية، بينما تحصل هذه الدول على كميات محدودة من الصادرات الزراعية حيث ان هذه الدول لا تطلب كميات كبيرة من الواردات الزراعية من مصر.وأضاف أن الدول الأفريقية لديها المانجو والموالح والموز وأغلب الفواكه بوفرة، كما أن إقبالهم على المنتجات الاستوائية مختلفة، ويختلفون أيضا في عاداتهم الاستهلاكية عن المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن مصر تستورد من الدول الأفريقية القطن والحبوب، وبعض الفواكه التي لا تزرعها مثل التفاح وفاكهة الأفوكادو.