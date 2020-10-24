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منوعات

«الهربس» ينتقل إلى الأجنّة ويؤذى أدمغتهم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حذر الخبراء من أن فيروس قرحة البرد، أو كما يعرف بفيروس الهربس البسيط، يمكن أن ينتقل إلى الأطفال الذين لم يولدوا بعد ويؤذي أدمغتهم.

ووجد بحث جديد أن نوع فيروس الهربس البسيط (HSV-1) يمكن أن ينتقل إلى الجنين أثناء حمل الأم، وقد يسهم في العديد من إعاقات النمو والمشاكل العصبية طويلة الأمد، وفقا للعلماء في جامعة ووهان بالصين.

كما أنها تحاكي السمات المرضية للاضطرابات النمائية العصبية في دماغ الجنين البشري، بما في ذلك التشوهات في بنية الدماغ.

وأظهر النموذج ثلاثي الأبعاد أيضًا أن عدوى HSV-1 تعزز الانتشار غير الطبيعي للخلايا غير العصبية المسماة الخلايا الدبقية الصغيرة، جنبا إلى جنب مع تنشيط الجزيئات الالتهابية.

ووفقا لفريق البحث، فإن النتائج تفتح طرقًا علاجية جديدة لاستهداف المكامن الفيروسية ذات الصلة باضطرابات النمو العصبي.

وأضافوا: "تقدم هذه الدراسة أدلة جديدة على أن عدوى فيروس الهربس البسيط، أضعفت نمو الدماغ البشري وأسهمت في فرضية مرض اضطراب النمو العصبي".

وغالبًا ما تكون الدراسات حول الهربس الوليدي عندما يصاب المولود الجديد بالفيروس، أكثر شمولًا. ومن المفهوم أنه كلما كان الطفل أصغر سنًا، كان أكثر عرضة للإصابة بفيروس الهربس.

ويكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بالفيروس في الأسابيع الأربعة الأولى من حياته، ويمكن أن ينتقل بإحدى طريقتين رئيسيتين:

1. أثناء الحمل والولادة

إذا كانت الأم مصابة بالهربس التناسلي لأول مرة في الأسابيع الستة الأخيرة من الحمل، فإن طفلها يكون في خطر.

2. بعد الولادة

يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الطفل من خلال قرحة البرد إذا قام شخص ما مصاب بالفيروس أو أصيب به في وقت قريب، بتقبيل الرضيع.

ويمكن أيضًا أن ينتقل عبر البثور على ثدي الأم المصابة بفيروس HSV-1 التي ترضع طفلها.

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