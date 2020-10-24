سعر اليورو اليوم السبت 24-10-2020 فى البنوك المصرية
السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:42 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر اليورو، اليوم السبت 24-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي والمصرف المتحد، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني ومصرف أبوظبي الإسلامي.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي والمصرف المتحد، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني ومصرف أبوظبي الإسلامي.
سعر اليورو في البنوك اليوم السبت 24-10-2020
ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك عودة ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.73، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68، أما في بنك مصر إيران التنمية فبلغ سعر اليورو للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.79.
كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.0 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك فناة السويس سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.70، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.70.
أسعار اليورووفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.64، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.69، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.68.
كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.0 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك فناة السويس سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.70، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.70.