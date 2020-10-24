سعر اليورو اليوم السبت 24-10-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك اليوم السبت 24-10-2020

ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك عودة ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.73، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68، أما في بنك مصر إيران التنمية فبلغ سعر اليورو للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.79.

أسعار اليورو وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.64، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.69، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.68.



كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.0 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك فناة السويس سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.70، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.70.