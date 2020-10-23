مسئول ليبي: اتفاق وقف إطلاق النار لم يتضمن نزع سلاح «سرت- الجفرة»

قال عضو وفد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إلى مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) في جنيف ومدير مكتب القائد العام، اللواء خيري التميمي، إن الوفد الليبي لم يتحدث عن سرت أو الجفرة منزوعة السلاح، لكن الحديث كان عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة للتأمين.ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن اللواء التميمي، اليوم الجمعة، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قوله: "اتفقنا في مفاوضات (5+5) على إعادة الوحدات الأمنية إلى سابق تمركزاتها، وتتولى غرفة مشتركة وضع ترتيبات شرطية لمهام تأمين سرت".وكانت محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف قد انتهت في وقت سابق اليوم بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.