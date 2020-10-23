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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
محمد محمود عمارة
محمد محمود عمارة

أحفظ كرامتك أولا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
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هل سمعت يوما عن رئيس محكمة أمسك بمقشة أو مساحة لينظف محكمته؟
هل سمعت عن مأمور قسم يفعل ذلك؟
هل سمعت عن طبيب يمسح مستشفاه؟
او محام ينظف غرفة المحامين في المحكمة؟!
إنه جنون الشهرة ولوثة مواقع التواصل الاجتماعي التي أصابت البعض فخرجوا علينا بما لا يليق بمقامهم.
هؤلاء النظار والمعلمين الذين صوروا أنفسهم وهم يمسكون بالممسحة وخراطيم المياة لينظفوا ساحات المدارس ودورات مياهها في عمل تطوعي ليس من صميم عملهم، من كثرة تكراره انتقص من مقامهم، واعتبره البعض واجب عليهم فكانت حادثة المحافظ والمديرة؛ فالمحافظ يرى ان المديرة قصرت لأنها لا تستطيع فك النافذة وتنظيفها بنفسها؛ المحافظ أراد ان يأخذ اللقطة، وشعب المحافظة الذي لم يعجبه هذا التصرف الغير مسئول أظهر له عوراته في قصة النظافة تحديدا بالصوت والصورة.
كان الأجدر بسيادة المحافظ أو كل مسئول يزور مكان وأطلع فيه على عوار أن يسأل أولا عن أسبابه وسبل تلافيه، إن كان بسبب عجز في الإمكانات يوفرها ثم يعود مرة أخرى ليرى هل زال القصور أم لا، وأن كان بسبب تقصير نبه بحزم وهدد باتخاذ اجراءات عقابية.
ليس من حق المحافظ أو غيره أن يهين معلما مهما كانت مرتبته، فإن كل التدني الأخلاقي الذي نراه إنما نتاج ما حدث لمقام ومكانة المعلم من تحقير واهتزاز مكانة.
و لعل حادثة الطلاب الذين شغلوا السبورة الذكية في عرض كليب الراقصة البرازيلية؛ فكان قرار الوزير بعقاب المعلمين وتحذير الطلاب أعجب ما سمعت وقرأت من قرارات.
كان الأولى عقاب الطلاب المستهترين حتى يكونوا عبرة لغيرهم؛ لا عقاب المعلمين فيستغلها الطلاب بتكرار الفعل للانتقام من معلم أو ابتزازه.
أنني لا ألوم أحدا على ما فعلوه بالمعلمين؛ انما ألوم بعض المعلمين من طلاب الشهرة الذين أهانوا أنفسهم وزملائهم بأفعال غير مسئولة أهانت مكانة المعلم وهزت صورته.
ايها المدير.. ايها المعلم ليس من صميم عملك المقشة والممسحة، فهي من صميم عمل غيرك ممن يتقاضى عن ذلك راتبا؛ إنما من صميم عملك التعليم والتربية وإخراج أجيال على قدر المسئولية.. فبالله عليكم احفظوا كرامتكم حتى يحفظها لكم غيركم.

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