مطران القدس يزور إيبارشية المنصورة

قام الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، بزيارة إيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس.وكان في استقباله الأنبا داود، أسقف المنصورة، إلى جانب عدد من كهنة الإيبارشية، وخلال الزيارة قام مطران القدس إلى جانب الأنبا داود، أسقف المنصورة، ولفيف من الكهنة بزيارة منزل أسرة الشماس أندرو أمير وتقديم العزاء لأسرته.وتعد هذه الزيارة هي الأولى للأنبا أنطونيوس، مطران القدس، بعد رسامته مطرانا للكرسي الأورشليمي إلى المنصورة.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في بيان سابق - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور، وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.