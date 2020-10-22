صاحب كتاب العقد الفريد جمع بين القرآن والتوراة والإنجيل

بحث عدد كبير من المهتمين بقراءة كتب التاريخ والسيرة، خلال الساعات الماضية عن صاحب كتاب العقد الفريد، وهو ابن عبده ربه الأندلسي، الذي رحل عن عالمنا عام 328 هجريا، ويعتبر من أمهات كتب الأدب العربي، فهو يعتبر موسوعة أدبية، قسمه مؤلفه إلى 25 كتابا، ويقول ابن عبد ربه في بداية كتابه وبالتحديد في المقدمة:" وسميته العقد الفريد لما فيه من مختلف جواهر الكلام مع دقة المسلك وحسن النظام".

مصادر صاحب كتاب العقد الفريد

واعتمد ابن عبده ربه في تأليفه واختياره لموضوعاته وأخباره على مصادر كثيرة منها ما هو ديني كالقرآن والإنجيل والتوراة ، والحديث النبوي ، ومنها ما هو أدبي وتاريخي كعيون الأخبار والمعارف لابن كتيبة، والحيوان والبخلاء والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وكليلة ودمنة والأدب الكبير والصغير لابن المقفع والآمالي لأبي على القالي، ودواوين كثيرة لشعراء جاهليين وإسلاميين وغير ذلك من الكتب التي تناولتها يداه.

تنوع موضوعات العقد الفريد

تنوعت موضوعات الكتاب وتوزعت ما بين السياسة والسلطات والحروب والأمثال والمواعظ والتعازي والمراسي وكلام الأعراب وخطبهم وأنسابهم وعلومهم وآدابهم وأيامهم أخبار مشهوريهم من الخلفاء السابقين والقادة والأمراء والملوك، هذا فضلا عن تضمين كتابه عن كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكثيرًا من الأشعار والأخبار التاريخية وإثباتهلنفسه كثيرًا من القصائد التي وردت على شكل معارضات لشعر كبار الشعراء في الموضوعات التي استشهد بأشعارهم عليها.