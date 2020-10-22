ضبط صاحب استوديو استخدم طائرة بدون طيار لتصوير لقاء مرشح للنواب

أعلنت الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه صاحب استوديو تصوير لقيامه باستخدام طائرة بدون طيار "درون" في التصوير بالمخالفة للقانون لدعم مرشح في الانتخابات البرلمانية.وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (صاحب إستوديو تصوير – مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية) وضبطه لقيامه بإستخدام طائرة بدون طيار "درون" بالمخالفة للقانون لتصوير لقاء عقده أحد مرشحي مجلس النواب بمحافظة المنوفية بحضور قرابة 200 شخص لدعم ترشحه للانتخابات.وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط الطائرة بدون طيار "درون" المستخدمة في التصوير.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.