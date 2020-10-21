ضبط 4 تجار «شادو» بالمعصرة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدى، رئيس المباحث، من ضبط 4 تجار مخدرات عقب شن حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار الشادو المخدر بدائرة القسم.وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط كل من "إسلام ا" 31 سنة و"محمود"، 35 سنة و"حسن"، 30 سنة، و"قاضى"، 29 سنة وبحوزتهم كمية من مخدر الشادو ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وهواتف محمولة لتسهيل تواصلهم مع عملائهم بالدائرة.وبمواجهتهم أقروا بأنهم اتخذوا من أماكن سكنهم بمنطقة المعصرة لمزاولة نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، بإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.