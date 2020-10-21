محافظ القاهرة يوزع علب «حلاوة المولد» على الموظفين

وزع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، علب حلوى المولد على العمال والموظفين العاملين بديوان عام محافظة القاهرة بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدا حرصه على مشاركة العاملين بالمحافظة الاحتفال بهذه الذكرى العطرة وإدخال البهجة عليهم فى هذه المناسبة باعتبارهم أسرة واحدة.كان محافظ القاهرة، قد شارك في الملتقي الدولي الأول للشباب المبدع الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وإحدى مؤسسات المجتمع المدني بمركز التعلم المدني بالزمالك.وأكد " عبدالعال" في كلمته أن هذا الملتقى يأتي في إطار إيمان الدولة بدور الشباب الفعال، في بناء نهضة مصر وصياغة مستقبلها، وتنفيذ رؤية السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام والتواصل مع الشباب.