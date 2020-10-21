بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 21-10-2020

ننشر تفاصيل بورصة الدواجن اليوم في مصر حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها.





وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن ومعدلات التغير لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

بورصة الدواجن اليوم في مصر

وقال أحمد السيد، أحد تجار الدواجن بمنطقة الدقي، إن هناك استقرار في أسعار الدواجن اليوم نتيجة وفرة المعروض عن حجم الطلب.





وأضاف السيد، في تصريحات لـ الدستور أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ٢١جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٢٦جنيهًا وحتى ٢٨ جنيهًا.





أسعار الفراخ البلدي

وسجلت أسعار الدواجن البلدي سعر يبدأ من ٢٨ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٠ جنيهًا وحتي ٣٤ جنيهًا.

بورصة البيض اليوم

ويعد البيض ضمن الوجبات الغذائية الرسمية التي يهتم بها المواطنون باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحية وضمن أطباق الرجيم والأكل الصحي ويدخل في كثير من الوجبات الأخرى.





وسجلت أسعار استقرار حيث تباع الكرتونة من المزرعة بسعر ٢٨ جنيهًا تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣١ وحتى ٣٤ جنيهًا.





وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية إن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.

بورصة الدواجن العمومية

وأفاد أن أسعار الدواجن سجلت انخفاض هذا العام بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب كما ساهم في زيادة المعروض ارتفاع نسبة تربية الدواجن المنزلية.





وبلغ حجم الإنتاج من الدواجن نحو ٤ مليون دجاجة يوميا، كما تحقق مصر اكتر من ٩٧% من احتياجنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض تصدير بحسب وزير الزراعة السيد القصير.





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