رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: 31.5 مليون دولار لدعم شركات تونسية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:56 م
أمريكا
أمريكا
أ ش أ
طباعة
أعلنت السفارة الأمريكية لدى تونس توفير دعم مالي قيمته 31.5 مليون دولار؛ لتمويل 13 ألفًا و200 شركة صغرى ومتناهية الصغر في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت السفارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع مؤسستين رائدتين في مجال التمويل بتونس، تعمل على توفير دعم مالي لأكثر من 13 ألف شركة تونسية، كما تمول الشركات التي تمتلكها النساء في المناطق التي لم تحظ بنصيبها من التنمية في تونس.

وأوضحت أنه من المقرر أن يعمل برنامج الدعم المالي على تعبئة 31.5 مليون دولار لتمويل تلك الشركات، مما سيسهم في توفير قروض تشغيلية للشركات تبلغ قيمتها حوالي 28.5 مليون دولار، في حين سيسهم برنامج (الوكالة الأمريكية وتونس للتوظيف) بمنح قيمتها ثلاثة ملايين دولار، وستساعد هذه القروض والمنح المؤسسات الصغرى والصغيرة جدًا على استمرار حوالي 17 ألفًا و300 وظيفة.

من جانبه، قال بيتر ريلي، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتونس بالسفارة الأمريكية، إن حكومة الولايات المتحدة تسعى إلى توفير حلول مبتكرة ومستدامة لتسريع إنعاش أنشطة الشركات على الصعيد الوطني، عبر تسهيل الحصول على رأس المال الذي تحتاجه الشركات في هذه الفترة الحرجة.

وأضاف أن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على الإنعاش الاقتصادي للشركات الصغرى، والذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، ويعتبر جزءًا من مساهمة السفارة الأمريكية لدعم جهود تونس من أجل التعافي من أزمة فيروس "كورونا".

ومنذ شهر مارس، بلغت قيمة مساهمة السفارة الأمريكية أكثر من 37.5 مليون دولار، ويشمل ذلك دعم جهود المجموعة الطبية بتوفير أدوات التحليل ومعدات الوقاية الشخصية والتجهيزات الصحية وكذلك دعم الحملات التوعوية، كما تتضمن أيضًا المساهمة في الجهود الوطنية ومبادرات المجتمع المدني، وكذلك الجهود من أجل التعافي الاقتصادي ومبادرات الحكومة في مجال الرقمنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«القوى العاملة» تكشف تفاصيل الاعتداء على طبيبة مصرية بالكويت

«حق الغلابة».. أهم 9 مؤشرات عن منظومة الدعم الجديدة

«اعرفوا الحكاية».. بوسى تجهز لمفاجأة وترد: لم أتأخر عن والدى أبدًا

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«هاخده بالقانون».. خالد التميمى يفجر مفاجأة حول ابن هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

الشركة المصرية للاتصالات.. دفع فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2020 قبل فرض غرامة

خبير بريطاني يحذر: كورونا لن يختفي

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

غدًا.. مناقشة «أغانى الحنة السويسى» لـ حسن الإمام بـ«نوافذ ثقافية»

أغاني فنان الشعب بقصر الأمير بشتاك.. الخميس

صدور الطبعة التاسعة من «الشحاذ» لـ نجيب محفوظ

غدًا.. بسمة عبدالعزيز تناقش مجموعتين قصصيتين على النيل الثقافية