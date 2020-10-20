أمريكا: 31.5 مليون دولار لدعم شركات تونسية

أعلنت السفارة الأمريكية لدى تونس توفير دعم مالي قيمته 31.5 مليون دولار؛ لتمويل 13 ألفًا و200 شركة صغرى ومتناهية الصغر في جميع أنحاء البلاد.وذكرت السفارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع مؤسستين رائدتين في مجال التمويل بتونس، تعمل على توفير دعم مالي لأكثر من 13 ألف شركة تونسية، كما تمول الشركات التي تمتلكها النساء في المناطق التي لم تحظ بنصيبها من التنمية في تونس.وأوضحت أنه من المقرر أن يعمل برنامج الدعم المالي على تعبئة 31.5 مليون دولار لتمويل تلك الشركات، مما سيسهم في توفير قروض تشغيلية للشركات تبلغ قيمتها حوالي 28.5 مليون دولار، في حين سيسهم برنامج (الوكالة الأمريكية وتونس للتوظيف) بمنح قيمتها ثلاثة ملايين دولار، وستساعد هذه القروض والمنح المؤسسات الصغرى والصغيرة جدًا على استمرار حوالي 17 ألفًا و300 وظيفة.من جانبه، قال بيتر ريلي، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتونس بالسفارة الأمريكية، إن حكومة الولايات المتحدة تسعى إلى توفير حلول مبتكرة ومستدامة لتسريع إنعاش أنشطة الشركات على الصعيد الوطني، عبر تسهيل الحصول على رأس المال الذي تحتاجه الشركات في هذه الفترة الحرجة.وأضاف أن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على الإنعاش الاقتصادي للشركات الصغرى، والذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، ويعتبر جزءًا من مساهمة السفارة الأمريكية لدعم جهود تونس من أجل التعافي من أزمة فيروس "كورونا".ومنذ شهر مارس، بلغت قيمة مساهمة السفارة الأمريكية أكثر من 37.5 مليون دولار، ويشمل ذلك دعم جهود المجموعة الطبية بتوفير أدوات التحليل ومعدات الوقاية الشخصية والتجهيزات الصحية وكذلك دعم الحملات التوعوية، كما تتضمن أيضًا المساهمة في الجهود الوطنية ومبادرات المجتمع المدني، وكذلك الجهود من أجل التعافي الاقتصادي ومبادرات الحكومة في مجال الرقمنة.