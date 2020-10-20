العدل تطلق خدمة إقامة الدعاوى المدنية «أونلاين» فى 6 محاكم ابتدائية

أطلقت وزارة العدل، خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في 6 محاكم ابتدائية هي محكمة القاهرة الجديدة وبورسعيد وشمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة وجنوب الجيزة وشمال الجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها واتساقا مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة.وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها دون التوجه للمحكمة وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية ولكن تظل عملية التقاضي بحضور الإطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.جدير بالذكر أنه قد سبق إطلاق تلك الخدمة تجريبيا بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وتدعو وزارة العدل المحامين لاستخدام هذه الخدمة الجديدة وترحب بمقترحاتهم تيسيرا عليهم في اقتضاء حقوق المواطنين والإسراع في تحقيق العدالة.