500 جنيه غرامة التخلف.. 4 جرائم عليك الحذر منها في الانتخابات
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:38 م
مني هيبةطباعة
حظر قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الأفعال خلال العملية الانتخابية، معتبرًا أنها تمثل جرائم تعرض مرتكبيها لعقوبة الغرامة والحبس.
ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية تلك الأفعال والعقوبات المقررة عليها.
- التخلف بغير عذر عن المشاركة في عملية الاقتراع، ويعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
- إبداء الشخص رأيه في الانتخاب عبر بطاقة الاقتراع وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.
- من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره، يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.
- إدلاء الشخص بصوته أكثر من مرة، ويُعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.
ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية تلك الأفعال والعقوبات المقررة عليها.
- التخلف بغير عذر عن المشاركة في عملية الاقتراع، ويعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
- إبداء الشخص رأيه في الانتخاب عبر بطاقة الاقتراع وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.
- من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره، يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.
- إدلاء الشخص بصوته أكثر من مرة، ويُعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.