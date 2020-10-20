اليونان تطالب أوروبا بالتعليق الكامل لاتفاقيات الاتحاد الجمركي مع تركيا

طلبت اليونان من المفوضية الأوروبية النظر في تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بسبب الاستفزازات المستمرة من جانب أنقرة.وأفادت مصادر دبلوماسية بأن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس نقل في رسالة إلى المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، أن المفوضية يجب أن تنظر في التعليق الكامل للاتحاد الجمركي كرسالة رفض لسلوك تركيا غير القانوني المستمر ضد الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة أثينا مقدونيا.وأكد دندياس أن تركيا تواصل انتهاكها من جانب واحد للاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من خلال اعتماد تعريفات غير متوقعة، بجانب تدابير تشريعية وغيرها، داعيًا المفوضية الأوروبية إلى النظر على الفور في اعتماد مزيد من الإجراءات، وفقا لموقع تركيا الآن.وفى السياق نفسه، أعلنت الحكومة اليونانية أنها أنهت خططا لمد جدار على طول حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب مخاوف من عبور اللاجئين إلى أراضيها، باعتبارها أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي.