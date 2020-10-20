رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تطالب أوروبا بالتعليق الكامل لاتفاقيات الاتحاد الجمركي مع تركيا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:09 م
وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني
مروة عنبر
طباعة
طلبت اليونان من المفوضية الأوروبية النظر في تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بسبب الاستفزازات المستمرة من جانب أنقرة.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس نقل في رسالة إلى المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، أن المفوضية يجب أن تنظر في التعليق الكامل للاتحاد الجمركي كرسالة رفض لسلوك تركيا غير القانوني المستمر ضد الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة أثينا مقدونيا.

وأكد دندياس أن تركيا تواصل انتهاكها من جانب واحد للاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من خلال اعتماد تعريفات غير متوقعة، بجانب تدابير تشريعية وغيرها، داعيًا المفوضية الأوروبية إلى النظر على الفور في اعتماد مزيد من الإجراءات، وفقا لموقع تركيا الآن.

وفى السياق نفسه، أعلنت الحكومة اليونانية أنها أنهت خططا لمد جدار على طول حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب مخاوف من عبور اللاجئين إلى أراضيها، باعتبارها أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حب الرشاد».. فوائد مذهلة للحبة الحمراء

محيي الدين يشكر السيسي على دعمه ليصبح مديرًا تنفيذيًا بـ«النقد الدولي»

فحص الموقف القانوني لإقامة الراقصة لوردينا

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

الصور

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1471 محضرًا تموينيًّا في 24 ساعة

image description

معدات كسح وغرف عمليات لمواجهة الشتاء في دمياط (صور)

image description

منح شهادة الأيزو لـ 7 مستشفيات جامعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض المدارس التجريبية لمتابعة سير العملية التعليمية

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

بحضور السيسي.. طلاب الكليات العسكرية يؤدون استعراضا تكتيكيا للحرب

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

اكتشاف آلة إيقاع عمرها 3000 عام وسط الصين

العلماء يعيدون النظر بتوقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية

حذاء جوليا وسترة كروز ضمن تذكارات سينمائية بمزاد فى بريطانيا

البرازيل تستعين بدواء مضاد للديدان في علاج كورونا

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

«العين» تطرح كتاب «دروس أنت فيها المعلم»

الليلة.. مناقشة رواية «رحلة فرعون» بجاليرى ضى

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ"السيد فهيم"

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال