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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون والكاظمى يشددان على ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:52 ص
ماكرون والكاظمى
ماكرون والكاظمى
وكالات
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة مواصلة "الحرب على الإرهاب"، وفقا لما جاء في بيان للإليزيه.

وأضاف البيان أن ماكرون أشاد خلال استقباله للكاظمي بـ"روابط الصداقة العميقة التي توحد فرنسا والعراق"، مشددا على أهمية "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وجدد الرئيس الفرنسي التأكيد على "التزام فرنسا الكامل ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ورغبتها في تعميق العلاقات الثنائية الخاصة بالدفاع عن العراق".

يذكر أن العراق وفرنسا وقعا في باريس، أمس الاثنين، ثلاث مذكرات "إعلان نوايا" في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ونظيره الفرنسي، جان كاستيكس.

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