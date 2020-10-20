رئيس وزراء الصومال يعلن تشكيلة حكومته

أعلن رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة حكومته الجديدة المؤلفة من 44 حقيبة.وأفاد مكتب روبلي بأن الحكومة الجديدة تضم 27 وزيرا و17 وزير دولة و26 نائب وزير، وتم احتفاظ أعضاء في حكومة رئيس الوزراء السابق، حسن علي خيري، بمناصبهم.وأضاف المكتب أن روبلي أبقى على عبد الرحمن دعالي وزيرا للمالية، وأحمد عيسي عوض وزيرا للخارجية، وفوزية أبيكر وزيرة للصحة.كما شملت القائمة تحويل بعض الوزراء من الحقائب التي كانوا يشغلونها إلى وزارات أخرى، حيث انتقلت من حقيبة الرياضة إلى الإغاثة خديجة محمد ديرية، وتولى حسن حسين حاج منصب وزير الدفاع بعد أن شغل حقيبة العدالة، بينما أصبحت حقيبة الرياضة والشباب من نصيب حمزة سعيد حمزة الذي تولا سابقا منصب وزير الإغاثة.وعين الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، روبلي رئيسا جديدا للوزراء بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومة خيري في يوليو الماضي بـ 170 صوتا من أصل 178، بسبب "فشله" في قيادة الصومال إلى انتخابات جديدة.