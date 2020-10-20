خبيرة روسية تشرح تأثير السن على مدى الإصابة بكورونا

يعتبر السن أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على المرضى عند إصابتهم بفيروس كورونا، وغيره من الأمراض.وهناك أسباب لذلك، بما فيها شيخوخة نظام المناعة، وفقًا لما أوضحته الخبيرة في أمراض المسنين بوزارة الصحة الروسية، أولغا تكاتشوفا، في الندوة التي عقدت في مجلس الدوما (البرلمان الروسي).وقالت أولغا: "وصلت نسبة الوفيات لدى المعمرين الذين يتخطون سن 80 عاما 30% في إيطاليا، أما الذين يقل سنهم عن 50 عاما فلا تتجاوز نسبة الوفيات ضمنهم 1%.وصار من البديهي الآن أن سن المعمرين هو عامل الخطر لأسباب كثيرة، وأوضحت أن نظام مناعة المعمرين عاجز عن رد جدير على العدوى لتقدمه في السن، أما الأمراض المزمنة فتزيد من خطر الوفاة بعد إصابة المعمرين بـ"كوفيد - 19".وأشارت الخبيرة إلى أن السكري يزيد من احتمال الوفاة في حال الإصابة بالفيروس التاجي بمقدار 3 أضعاف، كما تزيد أمراض القلب والأوعية الدموية من احتمالها بمقدار 4 أضعاف.وفيما يتعلق بالمرض المزمن لجهاز التنفس والتهاب الرئة فإنه يزيد من احتمال الوفاة بمقدار 10 أضعاف.