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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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سياسي
2014 مرشحًا.. خريطة انتخابات «النواب» في محافظة البحيرة
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:28 م
انتخابات النواب
محمد جعفر
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تنشر "الدستور"، خريطة انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، والتي يتنافس فيها 214 مرشحًا في 9 دوائر انتخابية على 18 مقعدًا.
الكلمات المفتاحية
محافظة البحيرة
الترشح علي المقاعد الفردية
الانتخابات البرلمانية 2020
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