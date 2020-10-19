زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي في تونس الأسبوع المقبل





وأضافت الإذاعة أن الوزير دارمانين، وبالرغم من الوضع الاستثنائي الذي يعرفه العالم في علاقة بتفشي فيروس كورونا فإنه يعتزم زيارة الجزائر وتونس الأسبوع المقبل، مرفوقا برئيس المديرية العامة للإحصاء وقائمة بالمتشددين الذي ينوي ترحيلهم للبلدين.

وأفادت الشبكة الإخبارية بأن وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، سيقترح على الحكومة الفرنسية طرد 231 أجنبيا تتعلق بهم تهم التطرف والإرهاب.