رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى ميلاده.. فريد الأطرش «جنتل الستينات»

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:55 م
فريد الأطرش
فريد الأطرش
إسلام جمال
طباعة

تحل اليوم 19 أكتوبر، ذكرى ميلاد الموسيقار فريد الأطرش، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1910 في بلدة القريا في جبل الدروز بسوريا، وقد تصدر الأطرش محركات البحث بعدما احتفلت به «جوجل» بوضع صورته بعوده الشهير.

ويعتبر فريد الأطرش، من عمالقة الطرب، حيث يمتلك عدد كبير من الأغانى الرومانسية، كما أن فريد من المطربين الغير مصريين الذين نجحوا بمصر، سواء بالتلحين أو بالغناء.

وبعيدًا عن الأعمال الفنية للراحل فريد الأطرش، وصوته العذب الرنان، كان لفريد الأطرش ذوق بملابسه وهذا يتضح بشكل كبير فى الأعمال السينمائية.
فريد الأطرش
فريد الأطرش
ـ فريد الأطرش وموضة "الحذاء الأبيض"
ابتكر فريد الأطرش موضة غريبة حيث أنه اعتاد أن يلبس الحذاء الأبيض على البدلة الكحلى فى عز الشتاء، وحاول فريد أن ينشر هذه الموضة بين الشباب فظهر فى معظم أفلامه بالحذاء الأبيض تحت الملابس الشتوية.
فريد الأطرش
فريد الأطرش
ـ فريد الأطرش.. و«كاجوال الستينات»
ظهر المطرب الراحل فى الكثير من الأعمال الفنية بملابس كانت فى عصرها بـ"الكاجوال"، فكان دائمًا ما يرتدى القميص الساتان المشجر والمزخرف.
فريد الأطرش
فريد الأطرش

ـ "مايوه" فريد الأطرش
كان الفنان الراحل يحرص على أن يقضي بعض الأوقات بعيدًا عن العمل وضغط التصوير، ففي كل صيف كان يسافر إلي بيروت، وفي إحدى السنوات اختار فندق فى أقصى ضواحى الشاطئ هربًا من آلاف المعجبات اللاتى اعتدن أن يقتحمن الفندق الذى ينزل فيه بالقوة.

مما اضطر الحكومة لتخصيص فرقة من البوليس تسير وراء فريد للمحافظة على الأمن والنظام بعد تكرار حوادث الاقتحام بالقوة للفنادق التى يقيم بها فريد.

وكان "المايوه الأزرق" أشهر ما يميز طلة المطرب الراحل، ففى إحدى العطلات ببيروت، التقطت عدسة الكاميرا الفنان فريد الأطرش على أحد الشواطئ مرتديًا "مايوه" أزرق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

السيسى يصدق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

وزيرة الصحة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الصور

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق بميناء دمياط

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

الأكثر قراءة

محيي الدين يشكر السيسي على دعمه ليصبح مديرًا تنفيذيًا بـ«النقد الدولي»

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

مها نور.. من مريضة سرطان لصاحبة مبادرة «ذراعي خط أحمر»

حياة مصطفى في صالون «حلاقة الرجالة»: «نعيمًا» (صور)

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

«صفر» أنيس منصور و«قرش» محفوظ.. حكايات الأدباء مع أيام الدراسة

عشب الروح وحكايات حارتنا.. كتب جديدة عن قصور الثقافة

بعد توقف 3 سنوات.. وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مسرح «ليسيه الحرية»

مفاجآت فنية لـ«بغدادي بيج باند» على المسرح الصغير في الأوبرا