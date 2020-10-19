في ذكرى ميلاده.. فريد الأطرش «جنتل الستينات»



تحل اليوم 19 أكتوبر، ذكرى ميلاد الموسيقار فريد الأطرش، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1910 في بلدة القريا في جبل الدروز بسوريا، وقد تصدر الأطرش محركات البحث بعدما احتفلت به «جوجل» بوضع صورته بعوده الشهير.



ويعتبر فريد الأطرش، من عمالقة الطرب، حيث يمتلك عدد كبير من الأغانى الرومانسية، كما أن فريد من المطربين الغير مصريين الذين نجحوا بمصر، سواء بالتلحين أو بالغناء.



وبعيدًا عن الأعمال الفنية للراحل فريد الأطرش، وصوته العذب الرنان، كان لفريد الأطرش ذوق بملابسه وهذا يتضح بشكل كبير فى الأعمال السينمائية. تحل اليوم 19 أكتوبر، ذكرى ميلاد الموسيقار فريد الأطرش، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1910 في بلدة القريا في جبل الدروز بسوريا، وقد تصدر الأطرش محركات البحث بعدما احتفلت به «جوجل» بوضع صورته بعوده الشهير.ويعتبر فريد الأطرش، من عمالقة الطرب، حيث يمتلك عدد كبير من الأغانى الرومانسية، كما أن فريد من المطربين الغير مصريين الذين نجحوا بمصر، سواء بالتلحين أو بالغناء.وبعيدًا عن الأعمال الفنية للراحل فريد الأطرش، وصوته العذب الرنان، كان لفريد الأطرش ذوق بملابسه وهذا يتضح بشكل كبير فى الأعمال السينمائية.

فريد الأطرش

ـ فريد الأطرش وموضة "الحذاء الأبيض"

ابتكر فريد الأطرش موضة غريبة حيث أنه اعتاد أن يلبس الحذاء الأبيض على البدلة الكحلى فى عز الشتاء، وحاول فريد أن ينشر هذه الموضة بين الشباب فظهر فى معظم أفلامه بالحذاء الأبيض تحت الملابس الشتوية.

فريد الأطرش

ـ فريد الأطرش.. و«كاجوال الستينات»

ظهر المطرب الراحل فى الكثير من الأعمال الفنية بملابس كانت فى عصرها بـ"الكاجوال"، فكان دائمًا ما يرتدى القميص الساتان المشجر والمزخرف.

فريد الأطرش