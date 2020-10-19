إطلاق منصة حسابات Office 365 للطلاب والمعلمين

أطلقت منصة حسابات Office 365 للطلاب والمعلمين وهي أول منصة من نوعها في الوطن العربي، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت العالمية Microsoft ووكلائها في مصر شركة كايرو كودز Cairo Codes وشركة بلو كلاود Blue Cloud.لتنفيذ إنشاء حساب تعليمي عبر هذا الرابط التالي: