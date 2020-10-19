والدة أحد أصحاب الهمم تشكو معلمة لـ«التعليم».. والوزارة: «هنحقق في الموضوع»

استغاثت وليّة أمر أنس سعد، الطالب بالصف الثاني الابتدائي، بوزارة التربية والتعليم ضد تعنت مُعلّمة مع ابنها الذي يسير على كرسي متحرك.تقول بسمة هشام، والدة الطفل إن نجلها في مدرسة العزيزية الخاصة بفيصل بالجيزة وكانت المدرسة قد رفضت دخوله عندما كان في الصف الأول الابتدائي، بدعوى أنه يسير على كرسي متحرك: «عندما تم قبوله فوجئت بأن المدرسة تريد توقيعي على إقرار بعدم مطالبتي للمدرسة بمساعدتي في نزول ابنى إلى فصل بالأرضي، إضافة إلى التوقيع على شهرية لدادة، لكني رفضت وقلت إن هذا غير قانوني، ولي كامل الحق أن يكون فصل ابني في الدور الأرضي؛ لأنه على كرسي متحرك.أضافت بسمة، لـ«الدستور»: "عندما ذهبت إلى المدرسة رفضت إدارتها أن يقوم والد الطفل بمُساعدتي لكى أجعل طفلى يصعد إلى فصله، إضافة إلى أنه محروم من نزول «الفسحة» مثل زملائه: «ابنى بيصعب عليا لما يجى يقولى ليه يا ماما مش بنزل فسحة زي صحابي".وواصلت بسمة:"كل ما أطلبه من إدارات المدارس الرحمة والإنسانية بتوفير فصول في الدور الأرضي لمثل هؤلاء الطلاب وعدم تطَفيشنا، نريد معاملة جيدة، فإدارات المدارس يقولون لنا: "إحنا قرفنا"، مؤكدة أنها تواصلت مع الوزارة التي وعدتها بالحل والتحقيق الفوري في الواقعة.ردًا على ذلك، قالت مصادر في وزارة التربية والتعليم لـ«الدستور»، إن الموضوع تم إحالته إلى مسؤولي التربية الخاصة في الوزارة للعمل على حلّه وستقوم الوزارة بإرسال لجنة إلى المدرسة للتحقيق.