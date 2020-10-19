الطماطم بـ3 جنيهات.. أسعار الخضروات في سوق العبور

شهدت أسعار الخضار، اليوم الإثنين 19 أكتوبر، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض.ويقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الخضار والفواكه ومعدلات التغير من حين لآخر.وجاءت نشرة أسعار الخضار من سوق العبور كالتالي:طماطم من 3 إلى 5 جنيهات.خيار من 5 إلى 7 جنيهات.بطاطس من 2.5 إلى 3 جنيهات.بطاطا من 1.5 إلى 2 جنيهبصل أحمر 5 إلى 5.5 جنيه.بصل أبيض من 4 إلى 5 جنيهات.جزر من 3 إلى 5 جنيهات.فاصوليا من 4 إلى 7 جنيهات.بسلة من 18 إلى 20 جنيها.بامية من 15 إلى 17 جنيها.باذنجان رومي من 1.5 إلى 2 جنيه.باذنجان عروس أبيض من 3 إلى 4 جنيهات.باذنجان عروس أسود من 2.5 إلى 3 جنيهات.كوسة من 3 إلى 6 جنيهات.فلفل ألوان من 17 إلى 21 جنيها.فلفل رومي أخضر من 3 إلى 5 جنيهات.فلفل حامي أخضر من 2.5 إلى 4.5 جنيه.مشروم الكرتونة من 160 إلى 170 جنيها.جنزبيل أخضر الكرتونة من 170 إلى 180 جنيها.ثوم بلدي من 17 إلى 20 جنيها.ثوم صيني الكرتونة 230 جنيها.ليمون بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.ليمون إيطالي من 5 إلى 6 جنيهات.ملوخية من 1.5 إلى 2 جنيه.سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.قلقاس من 3 إلى 3.5 جنيه.كرنب أحمر القفص بـ70 جنيها.كرنب أبيض سلطة القفص بـ150 جنيها.قرنبيط الواحدة بـ5 جنيهات.بروكلي 10 جنيهات.