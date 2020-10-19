رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الطماطم بـ3 جنيهات.. أسعار الخضروات في سوق العبور

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
الطماطم
الطماطم
دعاء أبو العزم
طباعة
شهدت أسعار الخضار، اليوم الإثنين 19 أكتوبر، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الخضار والفواكه ومعدلات التغير من حين لآخر.

وجاءت نشرة أسعار الخضار من سوق العبور كالتالي:

طماطم من 3 إلى 5 جنيهات.

خيار من 5 إلى 7 جنيهات.

بطاطس من 2.5 إلى 3 جنيهات.

بطاطا من 1.5 إلى 2 جنيه

بصل أحمر 5 إلى 5.5 جنيه.

بصل أبيض من 4 إلى 5 جنيهات.

جزر من 3 إلى 5 جنيهات.

فاصوليا من 4 إلى 7 جنيهات.

بسلة من 18 إلى 20 جنيها.

بامية من 15 إلى 17 جنيها.

باذنجان رومي من 1.5 إلى 2 جنيه.

باذنجان عروس أبيض من 3 إلى 4 جنيهات.

باذنجان عروس أسود من 2.5 إلى 3 جنيهات.

كوسة من 3 إلى 6 جنيهات.

فلفل ألوان من 17 إلى 21 جنيها.

فلفل رومي أخضر من 3 إلى 5 جنيهات.

فلفل حامي أخضر من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

مشروم الكرتونة من 160 إلى 170 جنيها.

جنزبيل أخضر الكرتونة من 170 إلى 180 جنيها.

ثوم بلدي من 17 إلى 20 جنيها.

ثوم صيني الكرتونة 230 جنيها.

ليمون بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.

ليمون إيطالي من 5 إلى 6 جنيهات.

ملوخية من 1.5 إلى 2 جنيه.

سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.

قلقاس من 3 إلى 3.5 جنيه.

كرنب أحمر القفص بـ70 جنيها.

كرنب أبيض سلطة القفص بـ150 جنيها.

قرنبيط الواحدة بـ5 جنيهات.

بروكلي 10 جنيهات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

الصور

image description

طبيب مصري يفوز بمنصب أمين الصندوق لـ«جمعية جراحات العظام» ببلجيكا

image description

2.4 مليار جنيه لتنفيذ مرحلة «حياة كريمة» الثانية في 90 قرية بأسيوط

image description

إزالة دعاية انتخابية مخالفة في أوسيم وأبو النمرس

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

الأكثر قراءة

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 19-10-2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

بعد افتتاحه.. أبرز 5 مشاهد من حفل افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

«العربي» تصدر النسخة العربية لرواية «عمدة أمستردام»

عادل الميري بعد حذف صفحات من كتابه: ابحثوا عن الإخوان في «هيئة الكتاب»

«الإيطالية بين الصورة والكلمة» احتفالية بـ«الثقافي الإيطالي» اليوم