خالد صلاح لـ أسامة هيكل:«احنا مكملين».. و«مصر كلها فاهمة»

وجه الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، انتقاداً شديدا لـ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الذي يواصل هجومه على المؤسسات الإعلامية والصحفية.وكتب خالد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " أكيد أسامة هيكل فرحان إن قنوات المخابرات التركية وأقذر عملاء اسطنبول الخونة واقفين جنبه وبيدافعوا عنه، مبروك الوقفة الكبيرة اللي عاملينها الزبالة اللي بيشتغلوا بأوامر ضباط تركيا".وأضاف خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع موجها حديثه لـ أسامة هيكل قائلًا: "بيردولك الواجب اللي عملته وبيساندوك ضد الباز ووائل الإبراشي وخالد صلاح وكل الصحفيين والإعلاميين فى بلدك، اللي واقفين معاك دلوقتي بتوع تركيا وظباطها، احنا بتوع مصر وجيشها وبس يا أسامة، بفكرك عشان ما تنساش وتفرح أوي، عشان ما تفرحش بأوسمة يمنحها لك عساكر العدو، اصحى يا حبيبي".وتابع: " و اصحوا يا خونة اسطنبول إنت وهو إنتوا بتقولوا بتجيلنا أوامر من ضباط مصر، و عايشين في الوهم، طب على الأقل جزم ضباط مصر أشرف من كل خاين بيركع لضباط تركيا وبيبوس جزمة كل أعداء مصر، اصحى يا حبيبي، مصر كلها شايفة وفاهمة، اصحوا، عشان احنا كمان.. مكملين".