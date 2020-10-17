رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خالد صلاح لـ أسامة هيكل: هل تبحث عن فرصة عمل بالقنوات المعادية لمصر؟

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:59 م
خالد صلاح
خالد صلاح
طباعة
وجه الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، تساؤلًا لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، قائلًا: «هل تبحث عن فرصة عمل أخرى في واحدة من القنوات المعادية لمصر مثلًا؟».

وكتب خالد صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «كنت أظن أن أسامة هيكل تعلم بعض السياسة عبر هذه السنوات الطويلة بالبرلمان لكنه أخفق حتى فى إدارة اختلاف مهني و(شرشح بالبلدي) مرددًا نفس كلام كل أعداء مصر، يعني لا إتعلمت سياسة ولا إعلام.. هل تبحث عن فرصة عمل أخرى فى واحدة من القنوات المعادية لمصر مثلًا؟».

وتابع: «سيادتك عاوز تشتغل منظراتي على خلق الله وسايبنا فى معركة وطنية كبيرة دفاعًا عن وعي مصر والمصريين وقاعد ترمي الناس بالطوب».

وقال: «اختشي وشمر وادخل المعركة معانا عشان مصر مش عشان نفسك ومكتبك ونفوذك اللي ما عملتش بيهم حاجة قبل كده. ولا عارف تساعدنا حتى عيب».

موضوعات متعلقة

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

محمد الباز لـ أسامة هيكل: التزم الصمت فهو أنفع وأجدى

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

image description

مبادرة لتطوير الأماكن المهجورة فى دمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

انتصار السيسي تنعى والدة الشهيد منسي: رحلة مشرفة من العطاء والبذل

أهالي العاشر يشيعون جثمان والدة الشهيد أحمد منسي (صور)

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

باكستان تحبط محاولة تهريب صقور مهددة بالانقراض

خبراء يرجحون تاريخ وشروط عودة الحياة إلى طبيعتها

السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

6 أنواع من البيض أسوأ من السم

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

الماضى

أكتوبر

ذاكرة أولى

ماريا