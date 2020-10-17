خالد صلاح لـ أسامة هيكل: هل تبحث عن فرصة عمل بالقنوات المعادية لمصر؟

وجه الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، تساؤلًا لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، قائلًا: «هل تبحث عن فرصة عمل أخرى في واحدة من القنوات المعادية لمصر مثلًا؟».وكتب خالد صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «كنت أظن أن أسامة هيكل تعلم بعض السياسة عبر هذه السنوات الطويلة بالبرلمان لكنه أخفق حتى فى إدارة اختلاف مهني و(شرشح بالبلدي) مرددًا نفس كلام كل أعداء مصر، يعني لا إتعلمت سياسة ولا إعلام.. هل تبحث عن فرصة عمل أخرى فى واحدة من القنوات المعادية لمصر مثلًا؟».وتابع: «سيادتك عاوز تشتغل منظراتي على خلق الله وسايبنا فى معركة وطنية كبيرة دفاعًا عن وعي مصر والمصريين وقاعد ترمي الناس بالطوب».وقال: «اختشي وشمر وادخل المعركة معانا عشان مصر مش عشان نفسك ومكتبك ونفوذك اللي ما عملتش بيهم حاجة قبل كده. ولا عارف تساعدنا حتى عيب».