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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أشرف زكي لـ«الدستور»: قرار استقالتي لا رجعة فيه

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:18 م
أشرف زكي
أشرف زكي
حسين الجندي
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دعم عدد كبير من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد إعلانه مؤخرا عن استقالته من منصب النقيب، مشيرا إلى أن ذلك سوف يحدث في الجمعية العمومية المقبلة.

وأضاف زكي في تصريحات لـ"الدستور" اليوم السبت، أنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب لكل الفنانين، ولكنه سيغادر العمل النقابى تماما خلال موعد انعقاد الجمعية العمومية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا أنه كان من المفترض أن تنعقد في مارس الماضي ولكن نظرا لظروف كورونا قد تأجلت تماما.

وتابع زكي، أن قراره لا رجعة فيه نهائيا، معربا عن سعادته بدعم زملائه الفنانين، لافتا إلى أنه لم يقدم استقالته الآن ولكنه سوف يقدمها أمام الجمعية العمومية العادية في الموعد المذكور.. مؤكدا أنه قرر ترك المنصب.

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