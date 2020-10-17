القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية المختلفة في العام الدراسي 2020-2021



وجاءت مواعيد بث القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية كالتالي: إنشاء منصة جديدة باسم "منصة التعليم المصري" موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.



إنشاء مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من 9 صباحًا إلى 5 مساءًا.



الإعلان عن جدول البث للطلاب، عبر "منصة التعليم المصري" وطباعته وتوزيعه على الطلاب في المدارس. إنشاء منصة جديدة باسم "منصة التعليم المصري" موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.إنشاء مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من 9 صباحًا إلى 5 مساءًا.الإعلان عن جدول البث للطلاب، عبر "منصة التعليم المصري" وطباعته وتوزيعه على الطلاب في المدارس.





جدول القنوات التعليمية 2020

_اطلاق القنوات التعليمية "مدرستنا" يوم الأحد 18 أكتوبر 2020.



_توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل.



يمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.



إتاحة منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية HTTP:lms.ekb.eg وهي منصة تضم مصادر تعلم رقمية عديدة لطلاب المرحلة الثانوية، بـ 3 لغات مختلفة.



-إطلاق مكتبة الدروس الإلكترونية التفاعلية خلال الفترة المقبلة.



-إطلاق قناة تلفزيونية تعليمية لطلاب الثانوية العامة، وأخرى لطلاب التعليم الفني.



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد ٦٠ ألف مدرسة على مستوى جمهورية مصر العربية قامت بتحضير جدول الحضور وسوف يحصل الطالب علي الجدول الخاص به في أول يوم للدراسة اليوم السبت.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال فيديو قام ببثه علي صفحته الرسمية على الفيس بوك أنه على ولي الأمر عدم جلب إبنه الي المدرسة اذا ثبت ارتفاع في درجات حرارته أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل مدرسة يوجد بها ٣ أجهزة قياس حرارية للكشف عن الطلاب قبل دخول المدرسة، بالإضافة إلى وجود بعض القواعد المتفق عليها بين الصحة والتعليم حال انتشار فيروس كورونا سواء في الفصل او المدرسة مشيرا إلى أن هناك إجراءات مرتبة لغلق أي منشأة تعليمية انتشر فيها الفيروس.



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع المديريات التعليمية قد استلمت التابلت ما عدا ادارة مديرية شمال وجنوب سيناء وأسوان، وأضاف أنه سيتم تسليمهم التابلت خلال الأسبوع الجاري.



وقال الوزير في فيديو قام ببثه علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك: كل طلاب الصف الاول الثانوي سيكون معاهم التابلت في أول أسبوع من الدراسة.





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القنوات التعليمية ستكون المصدر الرئيسي للعملية التعليمية أثناء الجلوس في المنزل.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يطلق موقع جديد بعنوان "التعليم المصري" وهذا الموقع سوف يتم افتتاحه يوم ١٨ أكتوبر الجاري مشيرا الي أن هذه المنصة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وتعمل هذه المنصة على تعريف كل الأمور الخاصة بالعملية التعليمية لكل أفراد العملية التعليمية.



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يوجد كول سنتر للعمل على رصد الشكاوي والعمل على حلها خلال أيام العام الدراسي الجديد.



كيفية ارسال شكاوى لـ وزارة التربية والتعليم خصص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم واتس آب لاستقبال شكاوى واستفسارات أول يوم دراسي والذي سينطلق اليوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر.



وقال وزير التربية والتعليم في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية علي فيس بوك: هذا الرقم يوجد خلفه جيش من الموظفين للاستماع إلى شكاوى ورصد المشكلات والعمل على حلها ومن الممكن أن يتواصل الرقم مع ولي الأمر بعد سماع شكوته.



وقال وزير التعليم إن الرقم هو ٠١١٤٨٩٧٠٦١٠



وأضاف وزير التربية والتعليم: لا ترسلوا شكواكم على الارقام الشخصية لقيادات الوزارة وهذا الرقم تم تخصيصه من أجل مساعدة الجميع.



تردد قناة مدرستنا وموعد بدء البث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم بث قناة تحت عنوان "مدرستنا" هذه القناة ترددها ١٢٣٠٣ مشيرا إلى أن هذه القناة سوف تبث مناهج وشرح للمراحل من الرابع الابتدائي حتي الاعدادية.



وأضاف وزير التربية والتعليم في فيديو قام ببثه علي صفحته الشخصية علي فيس بوك: هذه القناة سوف يتم بثها من يوم الأحد المقبل الموافق ١٨ أكتوبر.



وقال وزير التربية والتعليم أن هذه القناة سوف تعمل على مدار ٢٤ ساعة مؤكدا أم الجدول الخاص بها سوف يتم طباعته وتوزيعه على المدارس بالإضافة إلى أن الجدول سوف يتم نشره على القناة في بداية الأسبوع الأول من البث.



اخر تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم الاتفاق مع مايكروسوفت على عمل بريد الكتروني موحد لكل الطلاب حتي يتمكن من الدخول على المنصات التعليمية وأي شيء يحتاج منه بريد الكتروني وكلمة سر على أن يكون البريد الالكتروني وكلمة السر موحدين لكل الطلاب.



وقال وزير التربية والتعليم في فيديو قام ببثه على صفحته الشخصية على فيس بوك أن منصة المناهج الرقمية يتم الآن اضافة مناهج الصف الثالث الثانوي عليها بعد مراجعتها مشيرا الي أنها سوف تكون باللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية.



وقال وزير التربية والتعليم أم منصة الامتحانات الالكترونية أصبحت جاهزة لامتحان اكثر من مليون طالب مؤكدا أنها سوف تتم عليها امتحانات الثانوية في صيف ٢٠٢١.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم بث قناة لشرح دروس الثانوية من الصف الاول الثانوي حتي الثالث الثانوي في ١ نوفمبر وهذه قناة خاصة بادارة مختلفة عن ادارة الوزارة بالاضافة الي بث قناة اخري للتعليم الفني في ١ نوفمبر أيضًا.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فيديو له: ان شاء الله هتكون سنة آمنه وهنعدي منها علي خير.



وانطلق العام الدراسي اليوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر، ويقوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بعمل جولة في مدرستي السعيدية والجيزة الإعدادية بمحافظة الجيزة.





كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد من القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية ؛ للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.