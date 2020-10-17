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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 17-10-2020 فى البنوك المصرية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:21 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد «الدستور» سعر اليورو، اليوم السبت 17-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوي المحلي، تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول وبنك عودة مقابل ارتفاع سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم السبت 17-10-2020 في البنوك المصرية


تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.51، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.50، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل سعر اليورو للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.51، كما بلغ سعر اليورو في بنك عودة للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.48، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.50، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49.

وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك التعمير والإسكان نسجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.50، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.49، كما تراجع سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.49، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.50، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.44.

أسعار اليورو

وفي المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك مصر إيران فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.58.

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