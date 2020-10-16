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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«من دقنه وافتلّه».. كيف يتربح «عنتيل الدوحة» من ادعاء المشيخة؟

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:37 م
عبد الله الشريف
عبد الله الشريف
هاجر رضا
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يوما تلو الآخر تنكشف فضائح المدعو عبدالله الشريف المُلقب بـ"عنتيل الدوحة"، وترويجه للأكاذيب والشائعات ضد الدولة بشكل مستمر، وآخرها فيديو نشره يؤكد أن كل الشائعات التي تروج عن سيناء ومنحها للفلسطينيين عبارة عن أكاذيب وشائعات إخوانية، ومحاولته إقناع الآخرين، وخاصة الشباب عبر السوشيال ميديا لاستقطابهم والتربح من ورائهم.

عبدالله الشريف، والذي لا تخلو فيديوهاته من الإعلانات رغم مشاهداته الكبيرة، والأموال التي يحصل عليها، ودائمًا ما تصل هذه الفيديوهات لتصبح تريند عبر السوشيال ميديا دون جدوى أو يكون فحواها هادفا، كل ما يقوله فيها إنه شيخ ويريد مصلحة الشباب، والتي تكون مع جماعة الإخوان الإرهابية كما يدعى.

الهارب عبدالله الشريف لجأ إلى اللجان الإلكترونية الإخوانية في كل مرة يتم الهجوم عليه، حينما تغيرت ملابسه فجأة وعمليات زرع الشعر، وتناول الفيديوهات المذاعة على القنوات المصرية من زوايا أخرى للإساءة للحكومة المصرية ومؤسساتها.

وأكد عدد من المعلومات مع وجود وثيقة نشرها موقع "العربي الحديث" حصول عبدالله الشريف على 120 ألف دولار شهريًا مقابل الأعمال التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

سقطات وفضائح عبدالله الشريف كثيرة، وهذا ما أكده فيديو نشرته قناة إكسترا نيوز لوالده يقول فيه: "إنه لا يوجد من يستفيد من آراء عبدالله الشريف سوى من يريدون هدم مصر، وتحويلها إلى فوضى مثلما نشاهد في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وغيرها من البلاد".

وفي سياق متصل، في فيديو نشره وائل غنيم أكد خلاله أن عبدالله الشريف يحصل على أموال باهظة من قطر من أجل أن يحرض ضد مصر، كما أن قطر تنتج الفيديوهات الخاصة لعبدالله الشريف.

وذكر وائل غنيم، أن عبدالله الشريف يتلقى أموالًا كثيرة ودولارات من قطر من أجل أن يحرض على العنف وينشر الأكاذيب والشائعات ضد مصر.

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