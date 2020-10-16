بدء مراسم عزاء الفنان محمود ياسين بالشيخ زايد

بدأت قبل قليل، مراسم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، بمنطقة الشيخ زايد، وسط توافد من المعزين على السرادق.وتوفي الفنان محمود ياسين (1941- 2020) صباح الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن الخبر عمرو محمود ياسين عبر حسابه في «فيسبوك»، إذ كتب: «توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».ويعد الفنان محمود ياسين أحد عمالقة الفن وله تاريخ طويل في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة المصرية، ومن أبرز أعماله الرجل الذي فقد ظله. شيء من الخوف، نحن لا نزرع الشوك، انف وثلاث عيون، والعاطفة والجسد، الرصاصة لا تزال في جيبي، والعديد من الأعمال المسرحية أبرزها ليلى والمجنون، الخديوي، حدث في أكتوبر، عودة الغائب، ونظرا لأعماله العديدة خاصة الرومانسيه لقب بفتى الشاشة الأول.