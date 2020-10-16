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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف جمهورية نخجوان

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:29 م
جريدة الدستور
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اتهمت أذربيجان اليوم الجمعة أرمينيا بقصف جمهورية (نخجوان) ذاتية الحكم، وهي جيب أذربيجاني يقع عند الحدود مع تركيا وإيران.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية -في بيان - أن القوات الأرمنية أطلقت أمس الخميس من مقاطعة (قبادلي) الخاضعة لسيطرتها والمجاورة لمنطقة (كاراباخ) المتنازع عليها صاروخا تكتيكيا على مقاطعة أردوباد التابعة لجمهورية نخجوان (التابعة لدولة أذربيجان)، مشيرة إلى أن الهجوم لم يؤد إلى وقوع إصابات بين السكان المحليين ولم يلحق ضررا بالمرافق المدنية.

كما حملت الوزارة القوات الأرمنية المسئولية عن استمرار قصف مقاطعات ترتر وغورانبوي وآقدام وفضولي وآقجبدي في أذربيجان.

من جانبها، نفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان على صفحتها في "فيسبوك" إطلاق أي صواريخ باتجاه مقاطعة أردوباد، محملة القيادة العسكرية والسياسية في أذربيجان "فبركة الهجوم من أجل توسيع رقعة النزاع جغرافيا".

يأتي ذلك على خلفية تواصل الأعمال القتالية في منطقة كاراباخ على الرغم من الهدنة الإنسانية المتفق عليها بين أرمينيا وأذربيجان في مشاورات موسكو الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة دفاع جمهورية كاراباخ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا أن التوتر ظل مستمرا عند خطوط التماس خلال الليل الماضي مع استمرار القصف المدفعي المتبادل في أكثر من محور، متهمة القوات الأذربيجانية باستئناف القصف الصاروخي فجر اليوم بالتزامن مع شن هجمات جديدة في شمال خط التماس.

وذكر مركز الإعلام الموحد التابع للحكومة الأرمنية أن خسائر الجانب الأذربيجاني منذ بداية الجولة الحالية من التصعيد العسكرية بلغت 5959 عسكريا و552 دبابة وأربع راجمات صواريخ و21 طائرة حربية و16 مروحية و181 طائرة مسيرة.

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