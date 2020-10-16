«عنتيل الدوحة».. عبدالله الشريف يستقطب الفتيات ليقيم علاقة جنسية معهن

يوم بعد يوم تتزايد فضائح، الإخواني عبدالله الشريف، حتى بات حديث الجميع، حيث إنه يقول ما لا يفعل، وتناقضه واضح أمام الجميع، حيث يستخدم الإخواني الهارب آيات الله وأحاديث رسوله ليلا ونهارًا ليصدقه الجميع، بينما يرتكب كل الموبقات والتي أبرزها الجنس، ولعل الواقعة الأشهر له واقعة فتاة تدعى ريم.انتشر تسجيل صوتي لفتاة تدعى «ريم»، والتي روت خلاله طبيعة العلاقة التي جمعتها مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف، موضحة أنه كان يدّعي "الالتزام" وكان خلف الكاميرا لا يعرف شيئًا عن الله، متابعة أنه طلب منها أكثر من مرة إقامة علاقة جنسية معها بشكل غير شرعي، وبكلمات كـ"أنا نفسي فيكي يا ريم"، مؤكدة أنها رأت بحوزته جواز سفر لتركيا، وأضافت أنه أخبرها بأن سبب جمعه المال الحصول على جنسية، لأنه يعلم أن قطر لديها أجندة خاصة وفور الانتهاء منها ستطرده من البلد.ولم تكن "ريم" هي الأولى من بين الضحايا اللاتي يستقطبهم عبد الله الشريف لممارسة الرذيلة معهم، بل إنه يسعى طوال الوقت لاستقطاب الفتيات خاصة اللاتي هم في مقتبل أعمارهن، لإقامة علاقات جنسية معهن، حيث أكد اليوتيوبر محمد قنديل أن الإخواني عبدالله الشريف عقب الانتهاء من تصوير حلقته يسعى لاستقطاب الفتيات اللاتي تعجبه لإقامة علاقات غير مشروعة معهن، وإرضاء رغباته ناسيًا أن هذا الأمر منهي عنه.وبعد فضائح عبدالله الشريف مع الفتيات، أطلق المتابعون على عبدالله الشريف لقب "عنتيل الدوحة"، حيث يسعى طوال الوقت لإرضاء رغباته الجنسية ثم يخرج علينا متحدثا عن الدين والأخلاق.