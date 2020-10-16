رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عنتيل الدوحة».. عبدالله الشريف يستقطب الفتيات ليقيم علاقة جنسية معهن

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:45 م
عبدالله الشريف
عبدالله الشريف
سمر عبدالله
طباعة
يوم بعد يوم تتزايد فضائح، الإخواني عبدالله الشريف، حتى بات حديث الجميع، حيث إنه يقول ما لا يفعل، وتناقضه واضح أمام الجميع، حيث يستخدم الإخواني الهارب آيات الله وأحاديث رسوله ليلا ونهارًا ليصدقه الجميع، بينما يرتكب كل الموبقات والتي أبرزها الجنس، ولعل الواقعة الأشهر له واقعة فتاة تدعى ريم.

انتشر تسجيل صوتي لفتاة تدعى «ريم»، والتي روت خلاله طبيعة العلاقة التي جمعتها مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف، موضحة أنه كان يدّعي "الالتزام" وكان خلف الكاميرا لا يعرف شيئًا عن الله، متابعة أنه طلب منها أكثر من مرة إقامة علاقة جنسية معها بشكل غير شرعي، وبكلمات كـ"أنا نفسي فيكي يا ريم"، مؤكدة أنها رأت بحوزته جواز سفر لتركيا، وأضافت أنه أخبرها بأن سبب جمعه المال الحصول على جنسية، لأنه يعلم أن قطر لديها أجندة خاصة وفور الانتهاء منها ستطرده من البلد.

ولم تكن "ريم" هي الأولى من بين الضحايا اللاتي يستقطبهم عبد الله الشريف لممارسة الرذيلة معهم، بل إنه يسعى طوال الوقت لاستقطاب الفتيات خاصة اللاتي هم في مقتبل أعمارهن، لإقامة علاقات جنسية معهن، حيث أكد اليوتيوبر محمد قنديل أن الإخواني عبدالله الشريف عقب الانتهاء من تصوير حلقته يسعى لاستقطاب الفتيات اللاتي تعجبه لإقامة علاقات غير مشروعة معهن، وإرضاء رغباته ناسيًا أن هذا الأمر منهي عنه.

وبعد فضائح عبدالله الشريف مع الفتيات، أطلق المتابعون على عبدالله الشريف لقب "عنتيل الدوحة"، حيث يسعى طوال الوقت لإرضاء رغباته الجنسية ثم يخرج علينا متحدثا عن الدين والأخلاق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

انتصار السيسي تنعى أرملة الفريق محمد العصار

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح المسجد رقم 40 خلال شهرين

image description

جاهزية مدارس أبنوب والفتح بأسيوط لاستقبال الطلاب.. غدًا

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

21 أكتوبر.. نيقوسيا تستضيف قمة ثلاثية بين قبرص واليونان ومصر

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

صدور «صائد الثعالب» المجموعة القصصية الأولى لـ ليليت فهمي

افتتاح العرض المسرحى «ريسايكل» بمسرح الطليعة الأحد

مذكرات هيكل لـ«الباز» تتصدر غلاف مجلة روز اليوسف

بعد تخرج دفعته الأولى.. خط سير مشروع «ابدأ حلمك»