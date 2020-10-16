آخرهم بوسي.. نجوم قطعوا صلة الرحم بمشاكل أسرية

"أنغام"

"مصطفى قمر"

"محمد سعد"

"أصالة نصري"

"هيفاء وهبي"

"نجوى فؤاد"

"سناء جميل"

جدل كبير أثاره والد المطربة بوسي، من خلال فيديو يتهمها فيه بتعمد إهماله، مؤكدًا أنها ترفض مساعدته ماديا، خاصة في ظل مروره بأزمة صحية تحتاج إلى تكاليف مادية ليخضع لحراحة في عينيه، قائلا: "أنا راجل عندي 77 سنة، وعندي حساسية شديدة وعدوى بالعين واحتاج لعلاج سريعا ولكن بوسي تمتنع عن مساعدتي بالمال..عايز أطمن عليها، عايز أشوفها عايزها تحن عليا، يعني أشحت ولا أمد إيدي دي عيبة في وشها".لم تكن بوسي لأولى التي تمر بخلافات عائلية تصل للرأي العام، فسبقها عدد من الفنانين.من أشهر أزمات الفنانين مع أسرهم، المطربة "أنغام" مع والدها، بعدما أصرت على الزواج من مهندس الصوت "مجدي عارف" وهو ما رفضه الملحن محمد سليمان، ومنذ ذلك الحين بدأت تهاجمه في معظم اللقاءات الصحفية والتليفزيونية التي تتناول علاقتها به.واجه مصطفى قمر أزمة عائلية في الأعوام الماضية، عندما شككت شقيقته في نسبه، ما دفعه لنشر مجموعة صور على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بأمه وتبرز مدى التشابه بينهما ومجموعة من الأوراق والمستندات التي تفيد صحة نسبه، قائلا إن أخته تحاول ابتزازه ماديا وأنه أنقذها وزوجها من السجن عدة مرات، وأن والدته توفيت وهي غير راضية عن أخته.حرر الفنان محمد سعد، محضرًا ضد أشقائه بسبب رسائل هاتفية عبر المحمول تحمل عبارات سب وقذف، قائلا إن هذا حدث بسبب وجود خلافات عائلية.عانت أصالة، من أزمة عائلية مع شقيقتها ريم، وصلت إلى العداء السياسي، فعلى الرغم من تبني أصالة موقفا داعما للثورة السورية، إلا أن شقيقتها ظلت مؤيدة لبشار الأسد.أزمة الفنانة هيفاء وهبي وشقيقتها رولا، كانت من أغرب الأزمات التي حدثت في الوسط الفني، ووصلت إلى المحاكم اللبنانية، بعد أن اتهمت هيفاء أختها بسبها وقذفها ووصلت المعارك بينهما إلى حد وصف رولا لأختها بالعجوز الأنانية التي تغار من شبابها وجمالها.خسرت الفنانة نجوى فؤاد، أهلها بسبب الفن، بعدما قررت الهرب من أهلها والعمل كراقصة، لكنها ذات يوم علمت أن عمها استقل قطار الصحافة القادم من الإسكندرية، وجاء ليقتلها يوم كتب كتبها على الموسيقار أحمد فؤاد حسن بمنزلهما بالتوفيقية، وبمجرد أن عرض أحمد فؤاد حسن ورقة زواجهما عليه، تراجع عمها عن قتلها لينقطع بذلك آخر اتصال بينها وبين عائلتها.تبرأ أهل سناء جميل منها بعدما أعلنت عملها بالفن، مجرد علمهم التحاقها بمعهد الفنون المسرحية صفعها شقيقها وطردها من المنزل، وقاطعها أهلها حتى إنهم رفضوا زيارتها أثناء مرضها ورفضوا حضور عزائها.