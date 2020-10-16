قادة أوروبا يحددون الأساسيات بشأن خفض الانبعاثات الكربونية

أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، أن القادة الأوروبيين حاولوا تحديد ما وصفه بـ"اللبنات الأساسية" لجعل التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الانبعاثات الكربونية ممكنا في ديسمبر المقبل.وقال ميشيل - خلال قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة حاليًا في (بروكسل) حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة- "نحن مقتنعون بأننا في حاجة إلى المزيد من الإرادة السياسية"، مشددًا أن تحقيق اتفاق أخضر من شأنه أن يكون أمر ضروري.كان قادة الدول بالاتحاد الأوروبي قد تحدثوا - في وقت سابق من القمة - بشأن طموحاتهم المناخية، غير أنهم لم يتبنوا هدفًا محددًا لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، بل إنهم سيرجئون المناقشات بشأن القضية إلى قمتهم المنعقدة خلال شهر ديسمبر المقبل.ويرغب نحو نصف الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في تعزيز الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 40 إلى 55%، إلا أن دول أوربا الشرقية مثل بولندا، التي تعتمد على الوقود الأحفوري، لا يشعرون بارتياح بشأن هذا الصدد.ووفقًا لاتفاق باريس للمناخ، فإن الاتحاد الأوروبي قد تعهد بأن يكون محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050.