بوتين يبحث مع أعضاء الأمن القومى الروسى الوضع فى كاراباخ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي المسائل المتعلقة بالحوار الروسي- الأمريكي حول معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت-3".قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي، اليوم الجمعة - "إن المشاركين في الاجتماع تبادلوا أيضًا وجهات النظر حول الوضع الحالي للصراع في منطقة ناغورني كاراباخ".