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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دخول حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ بالأردن بسبب كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:18 م
العميد مازن الفراية
العميد مازن الفراية
وكالات
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دخل قرار الحكومة الأردنية، المتمثل بفرض حظر التجول الشامل والذي يمتد ليومين، حيز التنفيذ عند الساعة الواحد من فجر الجمعة، وسيستمر حتى الواحدة من فجر الأحد.

وأعلن مدير عمليات خلية أزمة فيروس كورونا المستجد، العميد مازن الفراية، مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة، اعتبارا من الساعة الواحدة فجر الجمعة ولمدة 48 ساعة، ينتهي الساعة الواحدة من فجر الأحد.

وقال الفراية، إنه "سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل بذات الآلية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى إشعار آخر"، وأطلقت مديرية الأمن العام، صافرات الإنذار أمس الخميس، في جميع محافظات الأردن، إيذانا بقرب بدء سريان حظر التجول الشامل.

وشهد الأردن ارتفاعا مضطردا في الأيام الأخيرة من ناحية عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 33 ألف و9 حالات إصابة، بالإضافة إلى تسجيل 282 حالة وفاة.

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