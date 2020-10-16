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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استراليا تزيد رحلاتها التجارية لإعادة رعاياها للبلاد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:53 ص
سكوت موريسون
سكوت موريسون
وكالات
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قررت حكومة رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، إضافة المزيد من الرحلات التجارية من المملكة المتحدة والهند وجنوب إفريقيا، ودعم أماكن الحجر الصحي، حتى يتسنى لمزيد من الأستراليين، الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب الوباء، العودة إلى بلادهم، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال موريسون، إن شركة "كانتاس" الأسترالية للطيران ستقدم ثماني رحلات، خلال الأسابيع المقبلة، من لندن ونيودلهي وجوهانسبرج وقدرة أستراليا، للسماح للمواطنين والسكان الدائمين بالعودة إلى البلاد مقيدة، فيما يتعين على جميع المسافرين العائدين الخضوع لحجر صحي في الفنادق لمدة 14 يوما.

وسيكون هناك خمسة آلاف مكان للحجر الصحي إضافية متوافرة خلال الأشهر الستة المقبلة، بموجب اتفاق مع حكومة الإقليم الشمالي لفتح منشأة بالقرب من داروين.

وهناك أكثر من 29 ألف أسترالي مسجلون حاليا لدى وزارة الشئون الخارجية والتجارة يرغبون في العودة إلى بلادهم.

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