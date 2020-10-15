«تجمّع المهنيين» يدعو إلى تظاهرات في عموم السودان 21 أكتوبر

دعا "تجمّع المهنيين السودانيين" المعارض، إلى تظاهرات في عموم السودان يوم 21 أكتوبر الجاري اعتراضا على طول الفترة الانتقالية والمطالبة بتعزيز التحول الديمقراطي.وقال "تجمع المهنيين" والمشارك في الحكومة والمجلس الانتقالي، إن السلطة الانتقالية منذ تشكيلها العام ويزيد والأزمات تتناسل كل يوم والأداء الحكومي مضطرب وضعيف لا يرتقي لمستحقات ثورة ديسمبر العظيمة.وأوضح البيان، أن هناك أطرافًا عزيزة من البلاد ما زالت تنهشها التفلتات الأمنية، حيث ظلّت بعض الأيادي التي حرمتها ثورة ديسمبر ما اكتسبته من سحت، في شرق البلاد، تذكي نار فتنة وحزازات قبلية مصطنعة، لتصب قضية والي كسلا في نارها الزيت ثم يأتي التدخل المتأخر للقوات الأمنية متوسلًا إطلاق النار على المتظاهرين بالأمس واليوم مخلّفًا شهداء، وفي الغرب ما فتئت المليشيات المنفلتة تعتدي على المواطنين وتنهب ممتلكاتهم، واعتصاماتهم مستمرة في نيرتتي وغيرها.واعتبر البيان أن السلطة الانتقالية وحاضنتها الرسمية تواصل منهج الإلهاء والحلول الجزئية تمني شعبنا بأموال المانحين ووعودهم الهباء، وتهوّل في الترويج لسلام جزئي غلب عليه فقه الترضية والمسارات، تخدّر شعبها بمؤتمرات لجنة تفكيك التمكين التي تسلل إلى عملها التجاوزات والأخطاء.وأضاف البيان: "نعلنها في تجمّع المهنيين أننا لن نكون سترًا على هذا التلاعب بمسار الانتقال، وندعم غضبته المشروعة على حصيلة أداء السلطة الانتقالية حتى الآن وحقه في الخروج والتعبير عن ضيقه بهذا الحصاد، نبارك دعوات التظاهر نهار الحادي والعشرين من أكتوبر، وندعو مواطنينا الثوار لأخذ مواقعهم فيها طلبًا للتقويم والاستواء على جادة مطالب شعبنا في الحرية والعدالة والسلام".