سيدة تطلب الخلع بعد شهر زواج: اكتشفت ارتباطه بعلاقات غير شرعية بسيدات

تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لرفع دعوى خلع بعد زواجها بشهر واحد فقط مبررة اكتشافها ارتباط زوجها بعلاقات غير شرعية مع سيدات كبار السن.وقالت "دعاء.ع" فى دعواها رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠: "تعرفت عليه فى محل عملى ونشبت بيننا قصة حب استمرت سنة تقريبا، حتى تمكن من تجهيز عش الزوجية وتقدم لخطبتي وتزوجنا بعد خطوبة استمرت 4 أشهر، كان علاقتنا هادئة جدا ليس بها أى مشاكل".وتابعت الزوجة: بعد زواجنا بأيام قليلة ظهرت عليه علامات غريبة فكان طوال الوقت يجلس على فيس بوك داخل غرفة بمفرده طوال الليل، وبدأ يخرج يوميا ويسهر لمنتصف الليل بعد أول أسبوع زواج حتى شعرت بأنه على علاقة بفتاة أخرى، لذلك فعلت كل الطرق الممكنة وتمكنت من فتح الفيس بوك الخاص به واكتشفت بأنه على علاقة بـ٣ سيدات جميعهن فوق سن الخمسين عاما ودائم التردد عليهن ومقابلتهن فى محل سكنه لإقامة علاقات غير مشروعة معهن بمقابل مادى".واختتمت: "كنت فى صدمة كبيرة لما شاهدته وطلبت منه الطلاق دون التجريح فيه فتعدى عليَ بالضرب وخيرنى بالطلاق مقابل إبرامى من كل حقوقى، فتركت المنزل وحررت محضرا لإثبات الحالة ولجأت لمحكمة الأسرة لخلعه".