موريتانيا: مستعدون لتعزيز التعاون مع قوات برخان الفرنسية وجيوش الساحل الإفريقي

قال الفريق محمد ولد مكت قائد الأركان الموريتاني، الرئيس الدوري لقادة أركان مجموعة دول الخمس في الساحل الإفريقي، إن موريتانيا مستعدة لتعزيز التعاون مع قوات برخان الفرنسية وجيوش الساحل الإفريقي.وأكد قائد الأركان الموريتاني - خلال ترؤسه للقاء العاشر لقادة جيوش الساحل الإفريقي اليوم الخميس عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) - أن موريتانيا مستعدة لتطوير علاقات الشراكة بين فرنسا ومجموعة الخمس في الساحل، والتي "نعلق عليها آمالا كبيرة في بناء ساحل آمن ومزدهر".وأضاف ولد مكت - خلال كلمة بثتها الإذاعة الموريتانية - أن "الالتزامات التي جرى اتخاذها على مستوى مختلف هيئات مجموعة الخمس في الساحل يجب أن تمكن من إنشاء ظروف ملائمة لعودة سيادة الدولة على المناطق الحساسة وبروز مناخ سلمي وأمني، ودفع الأنشطة الاقتصادية أمور لا غنى عنها لتعزيز ثقة المواطنين في المناطق المعزولة، في السلطات العمومية، وتمكينهم من القطيعة مع المجموعات الإرهابية".شارك في اللقاء - الذي تدارس الوضعية الأمنية في المنطقة - قادة أركان جيوش: مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، وقائد قوة (برخان) الفرنسية وقائد كلية الدفاع لدول المجموعة الساحل.