يشارك في معرض «تراثنا».. «محمود» و50 سنة من النقش على النحاس (فيديو)

عند دخولك من بوابة معرض "تراثنا" تجده بمقعده الذى عفا عليه الزمن، ومكتبه الذى لا يتعدى المتر، ممسكًا بتحفة نحاسية ليقوم بالنقش عليها بفن يخلد تراثنا.محمود إسماعيل، أو كما يطلق عليه "عم محمود" رجل تخطى حاجز السبعين من عمره، يشارك بمعرض "تراثنا" للحرف والصناعات اليدوية، والمقام حاليا بأرض المعارض بمنطقة التجمع الخامس.«بقالى كتير فى المهنة.. اكتر من 50 سنة».. قال عم محمود، إنه يعمل بمهنة النقش على النحاس منذ أكثر من خمسين عاما، مؤكدًا أن المهنة تواجه شبح الانقراض.أوضح عم محمود، أن النقش على النحاس من الصناعات التى تحتاج الى تطوير من خلال إنشاء بعض المدارس الخاصة بتعليم الشباب والأطفال، حتى لا تنقرض المهنة التى تعبر عن تراثنا.«مبقاش حد عايز يتعلم».. هكذا علق عم محمود، على انقراض المهنة، مشيرًا إلى أن الكثير ليس لديها وسع الصدر لتعلم الفن.يضم معرض تراثنا، نخبة من أصحاب المهارات النادرة الذين يقدمون وجها متألقا للفن والتراث المصرى، حيث يقام من العاشر وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر.