الولايات المتحدة تشارك في استضافة مؤتمر لدعم لاجئي الروهينجا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستشارك كلا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في استضافة المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم لاجئي الروهينجا يوم 22 أكتوبر الجاري.وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، اليوم، إن بلاده تدعو، مع سائر الشركاء، إلى الاستجابة لهذه الأزمة الدولية ومساعدة أقلية الروهينجا في داخل ميانمار وخارجها وسائر المشردين من جنوب وجنوب شرق آسيا وزيادة ضخ الاستثمارات في المناطق المتضررة.وشدد على أن الإدارة الأمريكية تطالب سائر الدول والجهات، سواء من المتبرعين الحاليين أو الجدد، إلى المساهمة في رفع المعاناة عن هؤلاء اللاجئين.وكانت الأمم المتحدة وجهت مناشدة لتقديم أكثر من مليار دولار معونات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينجا في بنجلاديش هذا العام، غير أن ما تمت المساهمة به حتى الآن لا يزيد على نصف المطلوب وهو ما ترك فجوة في تمويل المساعدات للاجئين الذين تضرروا كذلك من جائحة كورونا.