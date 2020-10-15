محافظ الغربية ووفود 9 دول عربية فى ضيافة جامعة طنطا

استقبل الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم الخميس، بمقر إدارة الجامعة، بمناسبة الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين بجامعة طنطا.واستقبل القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، ووفود 9 دول عربية من العراق وفلسطين وسوريا واليمن وليبيا وجنوب السودان والأردن والبحرين والسودان.جاء ذلك بحضور الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور أسامة بدر مدير وحدة رعاية وإدارة شئون الوافدين، والدكتور حسام زيتون، مدير وحدة التعاون الدولى.