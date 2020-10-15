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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطلين سرقا خزينة بها 174 ألف جنيه فى «تاكسى»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:11 م
تجديد حبس عاطلين
تجديد حبس عاطلين
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة خزينة من محل تجاري بالدقي.

وتبين أن أحد المتهمين يعمل بالمحل، وبمرور قوة أمنية من شرطة الدقي لاحظت شخصين يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم، ويشرعان فى وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكى يقودها شخص آخر فشكوا في أمرهما وتم ضبطهما.

كما أشارت التحريات إلى أن الخزينة كانت تحتوى على مبلغ 174 ألف جنيه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وبمواجهتهما أقر المتهم الأول أنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينة المحل عمله، قام باصطناع نسخة من مفتاح المحل، واتفق مع المتهم الثاني واستغلا غلق المحل وسرقا الخزينة من داخله، وقاما باستدعاء سيارة عبر تطبيق إحدى الشركات، وبمواجهة السائق نفى علمه بالواقعة، وقرر بحضوره بناءً على طلب أحد الأشخاص لتوصيله عبر التطبيق، وبفتح الخزينة بمعرفة مدير المحل تبين احتواؤها على مبلغ 174 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت النيابة بحبسهما وتم التجديد لهما في الموعد المحدد.

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