تنفيذى بورسعيد يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على روح محمود ياسين

طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الأجهزة التنفيذية والأمنية ومديري المديريات ورؤساء الأحياء، بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل محمود ياسين، في بداية جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.ونعى الغضبان ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان القدير محمود ياسين ابن محافظة بورسعيد، مؤكدا أن أعماله الفنية ستظل خالدة، مشيدا بإخلاصه وحبه لمدينة بورسعيد، وأكد المحافظ أن الفنان الراحل أثرى بأعماله الفنية الحياة الاجتماعية والتي تناولت مختلف القضايا الإنسانية، ولا يغفل أحد دوره في تجسيد الأعمال الفنية الوطنية خاصة حرب أكتوبر العظيمة، لافتا أنه ستظل أعماله الفنية تجسد اسمه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وغفرانه وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.