نادية الجندي وفهمي والعلايلي أول المشاركين في جنازة محمود ياسين

وصلت الفنانة نادية الجندي، منذ قليل، لمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلي الفنانين حسين فهمي، وعزت العلايلي، للمشاركة في صلاة الجنازة على الراحل الفنان محمود ياسين، والتي تقام عقب صلاة الظهر.وتوفي الفنان محمود ياسين (1941- 2020)، صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن الخبر عمرو محمود ياسين، عبر حسابه في «فيسبوك»، إذ كتب: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».ويعد الفنان محمود ياسين، أحد عملاقة الفن وله تاريخ طويل في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة المصرية، ومن أبرز أعماله "الرجل الذي فقد ظله، شيء من الخوف، نحن لا نزرع الشوك، أنف وثلاث عيون، والعاطفة والجسد، الرصاصة لا تزال فى جيبي"، والعديد من الأعمال المسرحية أبرزها "ليلى والمجنون، الخديوي، حدث في أكتوبر، عودة الغائب"، ونظرا لأعماله العديدة خاصة الرومانسية لُقب بفتى الشاشة الأول.وولد الراحل في بورسعيد عام 1941، وتخرج في كلية الحقوق عام 1964، وعمل محاميا لفترة قصيرة قبل أن يمتهن التمثيل.