جثمان محمود ياسين يصل مسجد الشرطة قبل تشييعه لمثواه الأخير

وصل جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، قبل قليل، إلى ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، لصلاة الجنازة، تمهيدا لدفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.وتواجد عدد من الفنانين لمساندة الفنان عمرو محمود ياسين، نجل الراحل، ومنهم أشرف عبدالغفور، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد كبير من أقارب ومحبي ياسين.وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلّدت الراحل محمود ياسين، الذي فارق عالمنا منذ ساعات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ79 عامًا، ونشرت مقطع فيديو مليئًا بأعمال الراحل المهمة، والتي لا تزال في ذاكرة الجمهور، حيث حمل المقطع، الذي نشرته الشركة عبر موقع "تويتر"، عدة مشاهد من أفلام مختلفة، من ضمنها: "الرصاصة لا تزال فى جيبى، دقة قلب، التعويذة، حب وكبرياء، أين عقلي، حائط البطولات، الخيط الرفيع، فتاة من إسرائيل، والأخطبوط" وغيرها.وأطلقت منصة "WATCH iT" قسمًا خاصًا لأعمال الفنان محمود ياسين، التي تملكها عبر منصتها، بعد وفاته، صباح اليوم، وكانت المنصة قد قدمت نعيًا لمحبيه وأسرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن خبر وفاته.