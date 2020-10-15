النمسا تحذر تركيا من إنشاء شبكات تجسس

حذر وزير داخلية النمسا، كارل نيهمر، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من محاولاته لإنشاء شبكات تجسس داخل بلاده، مشددا على أن هذا النهج ستكون له عواقب خطيرة على تركيا.وقال نيهمر، في تصريحات اليوم الخميس: "النمسا دولة ديمقراطية، ويجب على أي شخص يهدد حقوقنا الأساسية أن يتوقع أننا سنعمل ضده بكل الوسائل المتاحة لنا".وكانت الأجهزة الأمنية في النمسا قد ضبطت مؤخرا شبكة تجسس تقودها سيدة تعمل لصالح المخابرات التركية.يشار إلى أن المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، كان قد طالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات صارمة على النظام التركي وإلغاء أي مفاوضات لانضمام أنقرة إلى عضوية الاتحاد، بسبب الانتهاكات التي تمارسها ضد اليونان وقبرص، إضافة إلى ابتزاز الاتحاد الأوروبي في ملف اللاجئين.