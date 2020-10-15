رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تحذر تركيا من إنشاء شبكات تجسس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:37 ص
كارل نيهمر
كارل نيهمر
أ ش أ
طباعة
حذر وزير داخلية النمسا، كارل نيهمر، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من محاولاته لإنشاء شبكات تجسس داخل بلاده، مشددا على أن هذا النهج ستكون له عواقب خطيرة على تركيا.

وقال نيهمر، في تصريحات اليوم الخميس: "النمسا دولة ديمقراطية، ويجب على أي شخص يهدد حقوقنا الأساسية أن يتوقع أننا سنعمل ضده بكل الوسائل المتاحة لنا".

وكانت الأجهزة الأمنية في النمسا قد ضبطت مؤخرا شبكة تجسس تقودها سيدة تعمل لصالح المخابرات التركية.

يشار إلى أن المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، كان قد طالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات صارمة على النظام التركي وإلغاء أي مفاوضات لانضمام أنقرة إلى عضوية الاتحاد، بسبب الانتهاكات التي تمارسها ضد اليونان وقبرص، إضافة إلى ابتزاز الاتحاد الأوروبي في ملف اللاجئين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتهمان بقتل «فتاة المعادى» يمثلان الجريمة وسط حراسة مشددة

حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي على يد سائق سيارة تتبع شركة شهيرة

حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بمنطقة الرحاب في بورسعيد

والد «بوسي»: حالتي الصحية صعبة.. وكلمتها قالتلي «انسى إن ليك بنت»

الصور

image description

فتح فصول محو أمية فى المدارس ومراكز الشباب بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجري أساس مشروعي صرف صحي بـ128 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

الأكثر قراءة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

ضباط الشرطة الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

مصرع 29 شخصا بفيضانات الهند

اشتباكات أفغانستان تتسبب في غياب 3927 طالبا عن مدارسهم

دراسة: نيوزيلندا تتحول بالفعل بسبب تغير المناخ

«جوجل» يعيد شاب إلى أسرته بعد 12 عامًا من اختطافه

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي بـ«القومي للترجمة».. اليوم

السبت معرض استيعادي للفنان فتحي أحمد بنقابة التشكيليين

منير الوسيمى: أنا الوحيد اللى كنت بقول للأبنودى «الأغنية بتاعتك دى وحشة»

جائزة محمد عفيفي مطر تغلق باب التقديم نهاية أكتوبر